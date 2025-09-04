MVP mistrzostw świata siatkarzy. Trzech Polaków wśród wyróżnionych legend

Mistrzostwa świata siatkarzy rozegrano po raz pierwszy w 1949 roku. Pierwsze turnieje miały swoich bohaterów, którzy kształtowali światową siatkówkę w tamtych latach. Nie od razu jednak organizatorzy czempionatu globu wpadli na pomysł, by nagradzać najlepszych zawodników turnieju, choć zdarzały się turnieje, gdy przyznawano nagrody indywidualne - np. dla najlepiej broniących, atakujących, czy najlepszych rozgrywających.

Nagroda MVP po raz pierwszy pojawiła się w 1970 roku i od tej pory była przyznawana na każdej kolejnej imprezie poza MŚ 1978, gdy wybrano tylko najlepszą "szóstkę". Pierwszym nagrodzonym graczem został Rudi Schumann z NRD. Był on... rezerwowym zawodnikiem swej ekipy, ale ten wybór nie wzbudził kontrowersji. Ekipa NRD zaczynała spotkania żelazną szóstką, a Schumann wchodził na boisko w trakcie gry i często zmieniał losy meczów - choćby w finale z Bułgarią, wygranym 3:2.

Kolejne mistrzostwa świata również kreowały gwiazdy. Dla wielu z nich mistrzostwa świata były najważniejszymi momentami w karierze reprezentacyjnej. Wśród siatkarzy, którzy otrzymali nagrodę MVP znalazło się trzech Polaków; zostali oni wyróżnieni po turniejach, w których nasza reprezentacja sięgała po złote medale.

Nagrody MVP otrzymywali zwykle przedstawiciele zwycięskiej drużyny. Od tej reguły były jednak odstępstwa. W 1986 roku wyróżniony został Philippe Blain, choć występująca w roli gospodarza turnieju reprezentacja Francji nie znalazła się na podium. W latach 1998 i 2022 nagrodę MVP otrzymali najlepiej punktujący gracze turnieju.

Wśród nagrodzonych przeważają gracze ofensywni, ale znajdziemy na tej liście siatkarzy grających na różnych pozycjach. Trzykrotnie nagrodę MVP otrzymali rozgrywający, tak było również podczas poprzednich mistrzostw świata w 2022 roku. Kto będzie najlepszym graczem tegorocznego siatkarskiego mundialu?

MVP mistrzostw świata w siatkówce w załączonej galerii zdjęć: