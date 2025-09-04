Nie żyje piłkarski reprezentant Polski. Wisła Kraków pożegnała legendę

Karolina PotrykusPiłka nożna

Nie żyje Ryszard Budka, legendarny piłkarz Wisły Kraków oraz reprezentant Polski. Mężczyzna bronił barw "Białej Gwiazdy" przez 13 lat. Zmarł w wieku 90 lat.

Nie żyje piłkarski reprezentant Polski. Wisła Kraków pożegnała legendę
fot. PAP
Nie żyje Ryszard Budka.

Budka pochodził spod Krakowa i to właśnie w tym mieście rozpoczął piłkarską karierę. W barwach Wisły rozegrał 268 spotkań. W sezonie 1965/1966 wywalczył wicemistrzostwo Polski, a rok później -  Puchar Polski. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Tragiczna informacja. Nie żyje legenda piłkarskiej reprezentacji

 

O śmierci byłego piłkarza poinformowano w mediach Wisły Kraków.

 

"Smutna wiadomość dotarła na R22. W wieku 90 lat zmarł wychowanek Wisły Kraków i jej wieloletni zawodnik, reprezentant Polski - Ryszard Budka. Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju" - napisano na Facebooku.

 

 

W reprezentacji Polski Budka zadebiutował w 1962 w spotkaniu przeciwko Bułgarii. W Biało-Czerwonych barwach rozegrał dwa mecze. 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNARYSZARD BUDKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jak zagramy z Holandią? Możliwy skład reprezentacji Polski

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 