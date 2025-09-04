Nie żyje piłkarski reprezentant Polski. Wisła Kraków pożegnała legendę
Nie żyje Ryszard Budka, legendarny piłkarz Wisły Kraków oraz reprezentant Polski. Mężczyzna bronił barw "Białej Gwiazdy" przez 13 lat. Zmarł w wieku 90 lat.
Budka pochodził spod Krakowa i to właśnie w tym mieście rozpoczął piłkarską karierę. W barwach Wisły rozegrał 268 spotkań. W sezonie 1965/1966 wywalczył wicemistrzostwo Polski, a rok później - Puchar Polski.
O śmierci byłego piłkarza poinformowano w mediach Wisły Kraków.
"Smutna wiadomość dotarła na R22. W wieku 90 lat zmarł wychowanek Wisły Kraków i jej wieloletni zawodnik, reprezentant Polski - Ryszard Budka. Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju" - napisano na Facebooku.
W reprezentacji Polski Budka zadebiutował w 1962 w spotkaniu przeciwko Bułgarii. W Biało-Czerwonych barwach rozegrał dwa mecze.