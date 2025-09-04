Niespodzianka! Bolesna porażka Niemców w El. MŚ 2026

Słowacy sprawili u siebie bardzo dużą niespodziankę. Po bramkach Davida Hancko (42.) i Davida Strelca (55.) pokonali Niemców 2:0 w pierwszej kolejce grupy A. Goście ponieśli trzecią porażkę z rzędu - w czerwcu ulegli Portugalii i Francji w turniej Final Four Ligi Narodów.

"Blamaż" - podsumowała agencja prasowa DPA.

Niemcy są na ostatnim miejscu w tabeli. Prowadzi Irlandia Północna, która ograła na wyjeździe Luksemburg 3:1.

Słowacja - Niemcy 2:0 (2:0)

Bramki: David Hancko (42.), David Strelec (55.)

