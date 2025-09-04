Niestety. Polak przegrał z faworytem na MŚ

Chia-Wei był faworytem tego starcia. I swoje zadanie w ringu wykonał bardzo pewnie.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy na MŚ w boksie. Kiedy walki?

Czterech arbitrów punktowało 30-27 dla Chia-Weia. Jeden z nich przyznał trzecią rundę Sulęckiemu.

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.



Wynik walki:





Kan Chia-Wei pokonał jednogłośnie na punkty Pawła Sulęckiego (4x 30:27, 29:28)

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport