Paweł Sulęcki przegrał z Kan Chia-Weiem w pierwszej rundzie mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Reprezentant Tajwanu wygrał u wszystkich sędziów.

Niestety. Polak przegrał z faworytem na MŚ
fot. PAP

Chia-Wei był faworytem tego starcia. I swoje zadanie w ringu wykonał bardzo pewnie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy na MŚ w boksie. Kiedy walki?

 

Czterech arbitrów punktowało 30-27 dla Chia-Weia. Jeden z nich przyznał trzecią rundę Sulęckiemu.

 

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.


Wynik walki:

Kan Chia-Wei pokonał jednogłośnie na punkty Pawła Sulęckiego (4x 30:27, 29:28)

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go. 

 

