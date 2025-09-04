Niestety. Polak przegrał z faworytem na MŚ
Paweł Sulęcki przegrał z Kan Chia-Weiem w pierwszej rundzie mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Reprezentant Tajwanu wygrał u wszystkich sędziów.
Chia-Wei był faworytem tego starcia. I swoje zadanie w ringu wykonał bardzo pewnie.
Czterech arbitrów punktowało 30-27 dla Chia-Weia. Jeden z nich przyznał trzecią rundę Sulęckiemu.
Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.
Wynik walki:
Kan Chia-Wei pokonał jednogłośnie na punkty Pawła Sulęckiego (4x 30:27, 29:28)
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.
