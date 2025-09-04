Niezwykłe przełamanie mistrzyni! Wszystko pod okiem byłego trenera Świątek
Naomi Osaka pokonała w dwóch setach Czeszkę Karolinę Muchovą i awansowała do półfinału US Open. To pierwszy raz od 2021 roku, kiedy Japonka dotarła do tak zaawansowanej fazy turnieju wielkoszlemowego. Duży udział w sukcesie Osaki ma były trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski.
Ostatnie lata dla Naomi Osaki nie były łatwe. Japonka robiła sobie przerwę od tenisa ze względu na problemy mentalne, długo szukała optymalnej dyspozycji. Były też lepsze wieści pozasportowe - w 2023 urodziła córeczkę Shai. Po powrocie do gry czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa nadal nie prezentowała jednak wysokiej dyspozycji.
Przełamanie nadeszło w ostatnich tygodniach. Osaka w ramach okresu próbnego związała się z byłym szkoleniowcem Igi Świątek, Tomaszem Wiktorowskim. Odkąd Japonka współpracuje z Polakiem, osiąga znakomite sukcesy. W turnieju rangi WTA 1000 w Montrealu dotarła do finału, z kolei podczas US Open jest już w najlepszej czwórce.
W ćwierćfinale bowiem Osaka pokonała wynikiem 6:4, 7:6(3) Karolinę Muchovą. To właśnie Czeszce uległa w ubiegłorocznej edycji nowojorskiej imprezy, a teraz wzięła rewanż. W półfinale Japonka zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimovą, która odprawiła Świątek.
Dla Osaki to też najlepszy wynik na Wielkim Szlemie od wygranego Australian Open 2021. Od tamtych zmagań Japonka najdalej grała w trzeciej rundzie zmagań najwyższej rangi. Taki stan rzeczy zmienił się w tym roku na Flushing Meadows.
