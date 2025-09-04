Porażka reprezentantki Polski na mistrzostwach świata
Oliwia Toborek - Busra Isildar to była walka w ramach pierwszej rundy mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. W pojedynku w kategorii do 75 kilogramów lepsza okazała się Turczynka.
Polka przegrała pierwszą rundę. Również drugą rundę sędziowie zapisali na korzyść Turczynki. Ostatecznie na punkty triumfowała Isildar.
Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?
Toborek była pierwszą Polką, która zaprezentowała swoje umiejętności podczas MŚ 2025.
Podczas MŚ w Stambule w 2022 roku Toborek sięgnęła po srebrny medal w kategorii do 81 kilogramów.
Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.
Busra Isildar pokonała Oliwię Toborek jednogłośną decyzją sędziów.