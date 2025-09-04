Porażka reprezentantki Polski na mistrzostwach świata

Polka przegrała pierwszą rundę. Również drugą rundę sędziowie zapisali na korzyść Turczynki. Ostatecznie na punkty triumfowała Isildar.

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?

Toborek była pierwszą Polką, która zaprezentowała swoje umiejętności podczas MŚ 2025.

Podczas MŚ w Stambule w 2022 roku Toborek sięgnęła po srebrny medal w kategorii do 81 kilogramów.

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

Busra Isildar pokonała Oliwię Toborek jednogłośną decyzją sędziów.

BS, Polsat Sport