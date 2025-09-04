Porażka reprezentantki Polski na mistrzostwach świata

Oliwia Toborek - Busra Isildar to była walka w ramach pierwszej rundy mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. W pojedynku w kategorii do 75 kilogramów lepsza okazała się Turczynka.

Porażka reprezentantki Polski na mistrzostwach świata
fot. Polsat Sport
Oliwia Toborek

Polka przegrała pierwszą rundę. Również drugą rundę sędziowie zapisali na korzyść Turczynki. Ostatecznie na punkty triumfowała Isildar.

 

Toborek była pierwszą Polką, która zaprezentowała swoje umiejętności podczas MŚ 2025.

 

 

Podczas MŚ w Stambule w 2022 roku Toborek sięgnęła po srebrny medal w kategorii do 81 kilogramów.

 

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Busra Isildar pokonała Oliwię Toborek jednogłośną decyzją sędziów.

