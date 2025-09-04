Oto pary 1/8 finału Eurobasketu 2025. Z kim zagrają w Polacy?
Polscy koszykarze zajęli drugie miejsce w fazie grupowej mistrzostw świata 2025. Znamy już ich kolejnego przeciwnika. Z kim zagrają Polacy?
Polscy koszykarze zajęli drugie miejsce w grupie D. Biało-Czerwoni wygrali ze Słowenią (105:95), Izraelem (66:64), Islandią (84:75). Przegrali dwa spotkania - z Francją (76:83) i z Belgią (69:70).
Czwartek 4 września był ostatnim dniem fazy grupowej. Tym samym poznaliśmy wszystkie pary 1/8 finału.
Biało-Czerwoni zmierzą się w niedzielę z Bośnią i Hercegowiną. Stawką będzie awans do ćwierćfinału MŚ.
Pary 1/8 finału Eurobasketu 2025:
sobota, Ryga:
Turcja - Szwecja (godz. 11.00)
Niemcy - Portugalia(godz. 14.15)
Litwa - Łotwa (godz. 17.30)
Serbia - Finlandia (godz. 20.45)
niedziela, Ryga:
Polska - Bośnia i Hercegowina (godz. 11.00)
Francja - Gruzja (godz. 14.15)
Włochy - Słowenia (godz. 17.30)
Grecja - Izrael (godz. 20.45)