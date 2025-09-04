Pewny triumf polskich siatkarzy! Grbić zabrał głos

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne mistrzostwa świata siatkarzy. Jeszcze przed startem czempionatu Biało-Czerwoni rozegrali mecz towarzyski z Brazylią, triumfując we wszystkich z czterech rozegranych setów.

Na temat czwartkowego spotkania w rozmowie z Marcinem Lepą wypowiedział się Nikola Grbić.

- To był mecz towarzyski. Brazylia grała dwa dni temu z Argentyną. Nie grali tak, jak grali na Memoriale Wagnera. Jestem w stu procentach pewny, że nie będą tak grali na mistrzostwach świata. Jestem zadowolony, że my graliśmy lepiej. Kilka rzeczy - jak za każdym razem - jest jeszcze do poprawy, ale jest okej. Wygraliśmy ostatni mecz przed mistrzostwami i myślę, że to ważne, że nasza forma idzie do góry - ocenił szkoleniowiec.

Doświadczony trener jest przekonany, że najwyższa forma naszych siatkarzy przyjdzie na ostatnie mecze mistrzostw świata.

- To tak jest zaplanowane. Robimy to samo od czterech sezonów. Najważniejsze jest to, że na końcu turnieju jesteśmy w dobrej formie. Mam nadzieję, że tak będzie też tym razem - powiedział.

Polacy swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata zagrają 13 września z Rumunią. Później przyjdą spotkania z Katarem (15.09) i Holandią (17.09).

AA, Polsat Sport