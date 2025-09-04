Mistrzostwa odbędą się w 20 kategoriach wagowych - po 10 męskich i kobiecych. Na starcie jest siedemnastu medalistów (dziewięć pięściarek, ośmiu pięściarzy) ubiegłorocznego turnieju olimpijskiego, w tym wicemistrzyni Szeremeta (57 kg). Polka w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. W niedzielę powalczy ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy Japonką Satsuki Yoshizava a Chinką Yan Cai.

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?

Po raz pierwszy w historii MŚ odbędą się pod auspicjami World Boxing, która jako jedyna światowa federacja w tej dyscyplinie uznawana jest przez MKOl.

Nowe władze dla kobiet wprowadziły obowiązkowe testy płci. Z tego powodu na starcie w M&S Bank Arena zabrakło mistrzyń olimpijskich z Paryża, Algierki Imane Khelif i Tajwanki Lin Yu-ting. Pierwsza nie chciała przejść badań, druga, która w olimpijskim finale pokonała Julię Szeremetę, podobno im się poddała, ale nie otrzymała odpowiedzi od organizatorów.

W czwartek w pierwszych walkach eliminacyjnych zaprezentuje się czwórka biało-czerwonych. Oliwia Toborek spotka się w wadze 75 kg z Turczynką Busrą Isildar (druga walka w serii rozpoczynającej się o g. 12.00) a Wiktoria Rogalińska w 54 kg z Irlandką Jennifer Lehane (o 19.00). Paweł Sulęcki (70 kg) zmierzy się z Tajwańczykiem Chia-Wei Kanem (1 seria), a Adam Tutak 91 kg z Harshem Choudhary z Indii (2 seria).

Polacy na MŚ w boksie. Kiedy walki?

- kobiety

48 kg Angelika Krysztoforska - Sabina Bobukułowa (Uzbekistan); 2. runda eliminacji (9.09)

51 kg Natalia Kuczewska - Irismar Cardozo (Wenezuela); 1. r. el.(6.09)

54 kg Wiktoria Rogalińska - Jennifer Lehane (Irlandia); 1. r. el. (4.09)

57 kg Julia Szeremeta - Satsuki Yoshizava (Japonia)/Yan Cai (Chiny); 2. r. el. (7.09)

60 kg Aneta Rygielska - Sanju Sanju (Indie); 1. r. el. (6.09)

65 kg Kinga Krówka - Jordan Wilson (N. Zelandia); 1. r. el. (5.09)

70 kg Barbara Marcinkowska - Morgan Henderson (N. Zelandia)/Chamtelle Reid (Anglia); 2.r. el. (7.09)

75 kg Oliwia Toborek - Busra Isildar (Turcja); 1.r. el. (4.09)

80 kg Emilia Koterska - Aleyna Mehmed (Bułgaria); 1. r. el. (8.09)

+80 kg Agata Kaczmarska - Ylina Zhan (Chiny); 2. r. el. (10.09)

- mężczyźni

50 kg Jakub Słomiński - Taegeun (Korea Płd.); 1. r. el. (5.09)

55 kg Nikolas Pawlik - Chuang Liu (Chiny); 2. r. el. (7.09)

60 kg Paweł Brach - Dettori Brown-Hodge (Japonia)/Johan Aguero (Dominikana); 2. e. el. (6.09)

65 kg Bartłomiej Rośkowicz - Ismail Umar (Finlandia); 2. r. el. (7.09)

70 kg Paweł Sulęcki - Chia-Wei Kan (Tajwan); 1. r. el. (4.09)

75 kg Michał Jarliński - Petar Knezevic (Chorwacja)/Callum Makin (Anglia); 2. r. el. (8.09)

80 kg Nikodem Kozak - Jovokhir Ummataliew (Uzbekistan); 2. r. el. (7.09)

90 kg Adam Tutak - Harsh Choudhary (Indie); 1. r. el. (4.09)

+90 kg Oskar Kopera - Amir Esmaeili (Irlandia); 1. r. el. (5.09)

BS, PAP