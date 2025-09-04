Polsat Futbol Cast - 04.09. Gdzie oglądać?

W czwartek reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Holandią w ramach eliminacji MŚ 2026. Będzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera drużyny narodowej.

Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

Przemysław Iwańczyk i Marek Wasiluk skomentują debiut Urbana oraz sytuację reprezentacji Polski w grupie G.

Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 22.45. Program będzie dostępny także na naszym kanale YouTube.

