Polscy siatkarze na mistrzostwach świata. Kiedy grają? Daty, godziny meczów Polski na MŚ 2025

Siatkówka

Mistrzostwa świata w siatkówkę mężczyzn zbliżają się wielkimi krokami. Polscy siatkarze rywalizację rozpoczną od fazy grupowej. Mecze Polski na MŚ w siatkówkę - kiedy grają siatkarze Grbicia? Jak wyglądają daty i godziny meczów polskich siatkarzy na MŚ 2025?

fot. PAP
Polscy siatkarze na mistrzostwach świata. Kiedy grają? Godziny meczów Polski na MŚ 2025

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 odbędą się w dniach 12–28 września. Wystąpią w nich 32 reprezentacje, które mecze będą rozgrywały w dwóch lokalizacjach na Filipinach - Quezon City i Pasay.

 

W pierwszej fazie MŚ 2025 uczestników podzielono na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Polacy trafili do B. Ich przeciwnikami będą kolejno: Rumunia, Katar oraz Holandia. Pierwsze spotkanie siatkarze Nikoli Grbicia zagrają 13 września. Fazę grupową zakończą 17 września. 

 

Tytułu mistrzowskiego będą bronić Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1.

Mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025. Daty, godziny:

13.09.2025, 15:30: Polska - Rumunia

15.09.2025, 15:30: Polska - Katar

17.09.2025, 12:00: Polska - Holandia 

 

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
