Polscy siatkarze na mistrzostwach świata. Kiedy grają? Daty, godziny meczów Polski na MŚ 2025
Mistrzostwa świata w siatkówkę mężczyzn zbliżają się wielkimi krokami. Polscy siatkarze rywalizację rozpoczną od fazy grupowej. Mecze Polski na MŚ w siatkówkę - kiedy grają siatkarze Grbicia? Jak wyglądają daty i godziny meczów polskich siatkarzy na MŚ 2025?
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 odbędą się w dniach 12–28 września. Wystąpią w nich 32 reprezentacje, które mecze będą rozgrywały w dwóch lokalizacjach na Filipinach - Quezon City i Pasay.
W pierwszej fazie MŚ 2025 uczestników podzielono na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Polacy trafili do B. Ich przeciwnikami będą kolejno: Rumunia, Katar oraz Holandia. Pierwsze spotkanie siatkarze Nikoli Grbicia zagrają 13 września. Fazę grupową zakończą 17 września.
Tytułu mistrzowskiego będą bronić Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1.
Mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025. Daty, godziny:
13.09.2025, 15:30: Polska - Rumunia
15.09.2025, 15:30: Polska - Katar
17.09.2025, 12:00: Polska - Holandia
