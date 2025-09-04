Polska - Belgia na żywo. Relacja live i wynik online

Ekipa trenera Igora Milicicia w grupie D ma bilans 3-1 i pewny występ w fazie pucharowej. Zwycięstwo zapewnia jej awans z drugiego miejsce w grupie.

Belgia w mistrzostwach Europy startuje 18. raz. Najwyższą lokatę, czwartą, wywalczyła w 1946 roku. W tym stuleciu występuje w finałowym turnieju nieprzerwanie od 2011 roku. W 2013 na Słowenii była dziewiąta.

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały o punkty właśnie w eliminacjach Eurobasketu 2013. W Ergo Arenie biało-czerwoni przegrali 57:64, by w rewanżu w Antwerpii wygrać 87:53. Najwięcej punktów w spotkaniu, które pozwoliło podopiecznym trenera Alesa Pipana wrócić do gry o przepustkę na turniej finałowy w Słowenii, zdobyli Marcin Gortat - 29 oraz członkowie obecnego sztabu reprezentacji Łukasz Koszarek - 19 i Michał Ignerski - 18.

Towarzysko Polska i Belgia spotkały się po raz ostatni w sierpniu 2016 r. na turnieju we Włocławku. Belgowie wygrali wówczas 58:55. Najwięcej punktów dla podopiecznych Mike'a Taylora uzyskał Adam Waczyński - 12. Z obecnych reprezentantów wystąpili Michał Sokołowski - 8, Mateusz Ponitka - 6 i Tomasz Gielo - 3.

W eliminacjach i turniejach finałowych ME oraz kwalifikacjach olimpijskich oba zespoły zmierzyły się 13-krotnie, osiem razy wygrała Polska, pięć - Belgia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Belgia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

BS, PAP