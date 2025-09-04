Co za walka! Minimalna porażka Polaków na zakończenie fazy grupowej Eurobasketu

Początek tego meczu był bardzo zacięty. Obie reprezentacje prezentowały się dobrze i nie chciały odpuścić ani na moment. Po pierwszej kwarcie prowadzili Polacy - choć tylko jednym punktem (17:16).

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! Znamy rywali Polaków w walce o ćwierćfinał Eurobasketu

Nieco gorzej koszykarzom Igora Milicicia poszło w drugiej kwarcie tego meczu. Belgowie zaczęli prezentować się dużo lepiej. Na przerwę schodzili, prowadząc 39:33.

Na początku trzeciej kwarty koszykarze reprezentacji Belgii odskoczyli na 11 punktów, ale po chwili wynik się wyrównał (50:51). W pewnym momencie Polacy wyszli nawet na prowadzenie, ale przed ostatnią częścią tego spotkania na tablicy widniał wynik 58:58.

Taki stan rzeczy trwał dość długo. Przez ponad dwie minuty ostatniej kwarty żadna z reprezentacji nie zanotowała trafienia. W tej części spotkania punktów nie padło zbyt wiele. Emocje były za to wielkie i trwały do ostatniej chwili. Na cztery sekundy przed końcem tego meczu za dwa punkty rzucił Emmanuel Lecomte i tym samym przesądził o wygranej Belgii 70:69.

Mimo porażki reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie D. W poprzednich spotkaniach Kosz Kadra wygrała ze Słowenią, Izraelem i Islandią. Przegrała za to z Francją.

Jeszcze przed meczem z Belgią stało się jasne, że reprezentacja Polski w 1/8 finału zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Mecze 1/8 finału odbędą się w niedzielę.

Polska - Belgia 69:70 (17:16, 16:23, 25:19, 11:12)

KP, Polsat Sport