Profesjonalny głos meczu. Superliga stawia na jakość i certyfikuje spikerów

Szkolenie poprowadził Damian Zydel – spiker reprezentacji Polski w piłce ręcznej oraz meczu o Superpuchar Polski. Uczestnicy mieli okazję dzień wcześniej obserwować go podczas pracy w roli spikera. Wprowadził on ich w tematykę obowiązków prawnych i proceduralnych związanych z prowadzeniem imprez masowych oraz zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych.

- Profesjonalna liga to suma detali, a my nie chcemy zostawić żadnego z nich przypadkowi. To, jak kibic czuje się w hali, jest dla nas priorytetem. Spiker jest przewodnikiem po meczowych emocjach – buduje atmosferę, informuje, ale też dba o bezpieczeństwo. Jego profesjonalizm i dbałość o kulturę na trybunach to kluczowy element naszej akcji "Szacunek do samego końca". Dlatego inwestujemy w ten obszar, by w każdej hali kibic spotykał ten sam, najwyższy standard komunikacji. To jest właśnie budowanie marki Superligi w praktyce – powiedział Jakub Kowalcze, dyrektor ds. komunikacji Superligi Sp. z o.o.

Program szkolenia obejmował również kluczowe aspekty pracy spikera, w tym standaryzację procedur przedmeczowych, świadome animowanie dopingu, techniki łagodzenia napięć na trybunach, a także współpracę z DJ-ami i budowanie atmosfery widowiska. Po części teoretycznej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Zwieńczeniem szkolenia było wręczenie imiennych certyfikatów. W sezonie 2025/2026 program ma charakter pilotażowy, jednak od kolejnych rozgrywek uzyskana licencja stanie się warunkiem obligatoryjnym do prowadzenia meczów w ramach ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet.

