Wiktoria Rogalińska zmierzyła się z Jennifer Lehane w pierwszej rundzie mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Polka przegrała jednogłośnie na punkty.

Rogalińska przegrała na MŚ
Pojedynek odbył się w kategorii do 54 kg.

 

Reprezentantka Irlandii wygrała dwie pierwsze rundy, więc Rogalińska potrzebowała nokautu w ostatniej odsłonie. Niestety, to się nie dało. Lehane utrzymała przewagę.

 

Decyzja sędziowska mogła być tylko jedna. Czterech arbitrów wypunktowało 30-27, a jeden - 29:28 dla Irlandki.

 

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Jennifer Lehane pokonała Wiktorię Rogalińską jednogłośnie na punkty (4x 30:27, 29:28)

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go. 

 

