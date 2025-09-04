Ruchała - Gomis. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?

Sporty walki

Robert Ruchała - William Gomis to jedna z trzech polskich walk podczas UFC w Paryżu. Kto wygrał walkę Ruchała - Gomis? Jaki był wynik walki Ruchała - Gomis na UFC?

Ruchała - Gomis. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?
Fot. Polsat Sport
Ruchała - Gomis. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?

Czas na "polską" galę UFC w Paryżu. Podczas najbliższego wydarzenia największej organizacji MMA na świecie wystąpi aż trzech reprezentantów Polski - Robert Bryczek, Robert Ruchała i Marcin Tybura.

 

UFC w Paryżu. Gdzie obejrzeć?

 

Jako drugi z Polaków do oktagonu wejdzie Ruchała. W swoim debiucie w UFC zawalczy z Williamem Gomisem.


- Na pewno jest słabszy w parterze i zapasach. Jest mocnym zawodnikiem - ma dobry klincz, a także nieźle się bije w stójce. Ale ja uważam, że zrobiłem progres w stójce. W American Top Team myślą, że jestem stójkowiczem. Bardzo dużo jej teraz trenuję i nie będę jej unikał - podkreślił Ruchała.

Ruchała - Gomis. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Ruchała - Gomis poznamy w sobotę 6 września. O tym, kto wygrał walkę Ruchała - Gomis, przekonamy się na początku gali UFC w Paryżu.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MMAROBERT RUCHAŁASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Agata Kaczmarska: Jestem świadoma, że jestem w czołówce mojej kategorii wagowej
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 