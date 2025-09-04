Ruchała - Gomis. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?

Czas na "polską" galę UFC w Paryżu. Podczas najbliższego wydarzenia największej organizacji MMA na świecie wystąpi aż trzech reprezentantów Polski - Robert Bryczek, Robert Ruchała i Marcin Tybura.

UFC w Paryżu. Gdzie obejrzeć?

Jako drugi z Polaków do oktagonu wejdzie Ruchała. W swoim debiucie w UFC zawalczy z Williamem Gomisem.



- Na pewno jest słabszy w parterze i zapasach. Jest mocnym zawodnikiem - ma dobry klincz, a także nieźle się bije w stójce. Ale ja uważam, że zrobiłem progres w stójce. W American Top Team myślą, że jestem stójkowiczem. Bardzo dużo jej teraz trenuję i nie będę jej unikał - podkreślił Ruchała.

Ruchała - Gomis. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Ruchała - Gomis poznamy w sobotę 6 września. O tym, kto wygrał walkę Ruchała - Gomis, przekonamy się na początku gali UFC w Paryżu.

BS, Polsat Sport