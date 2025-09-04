Ruchała - Gomis. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?
Robert Ruchała - William Gomis to jedna z trzech polskich walk podczas UFC w Paryżu. Kto wygrał walkę Ruchała - Gomis? Jaki był wynik walki Ruchała - Gomis na UFC?
Czas na "polską" galę UFC w Paryżu. Podczas najbliższego wydarzenia największej organizacji MMA na świecie wystąpi aż trzech reprezentantów Polski - Robert Bryczek, Robert Ruchała i Marcin Tybura.
Jako drugi z Polaków do oktagonu wejdzie Ruchała. W swoim debiucie w UFC zawalczy z Williamem Gomisem.
- Na pewno jest słabszy w parterze i zapasach. Jest mocnym zawodnikiem - ma dobry klincz, a także nieźle się bije w stójce. Ale ja uważam, że zrobiłem progres w stójce. W American Top Team myślą, że jestem stójkowiczem. Bardzo dużo jej teraz trenuję i nie będę jej unikał - podkreślił Ruchała.
Ruchała - Gomis. Wynik walki. Kto wygrał?
Wynik walki Ruchała - Gomis poznamy w sobotę 6 września. O tym, kto wygrał walkę Ruchała - Gomis, przekonamy się na początku gali UFC w Paryżu.Przejdź na Polsatsport.pl