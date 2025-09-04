Sabalenka - Pegula na żywo. Relacja live i wynik online US Open

Sabalenka w ćwierćfinale miała sporo "szczęścia". Marketa Vondrousova, niedoszła rywalka liderki rankingu WTA w tej fazie US Open, nabawiła się kontuzji kolana na treningu i nie przystąpiła do spotkania z Białorusinką. Sabalenka awansowała więc do najlepszej czwórki turnieju bez konieczności wychodzenia na kort w ćwierćfinale.

ZOBACZ TAKŻE: Ponad cztery godziny walki! Znamy kolejnego półfinalistę

Jeśli chodzi o ćwierćfinałowe spotkanie Peguli, Amerykanka zmierzyła się w tej fazie z inną reprezentantką Czech, Barborą Krejcikovią. Pegula pewnie wygrała w dwóch setach i zameldowała się w półfinale.

Tym samym w półfinale imprezy w Nowym Jorku dojdzie do powtórki finału ubiegłorocznej edycji, w którym Białorusinka pokonała tenisistkę z USA 7:5, 7:5.

Iga Świątek rywalizację w US Open 2025 zakończyła na fazie ćwierćfinału. Tenisistka z Raszyna w tej fazie turnieju musiała uznać wyższość Amerykanki Amandy Anisimovej, która tym samym skutecznie zrewanżowała się Świątek za niedawny finał Wimbledonu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Pegula na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport