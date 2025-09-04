Sensacja! Obrońcy tytułu odpadli z Eurobasketu

Hiszpanie, który triumfowali w Berlinie w 2022 roku, a wcześniej w Lille (2015), Kownie (2011) oraz Katowicach (2009), musieli pokonać Greków, by awansować do fazy pucharowej. Wszystko za sprawą porażki z Gruzją w swoim pierwszym meczu turnieju 69:83. Obie drużyny miały bilans 2-3, ale przegrana w bezpośrednim spotkaniu zaważyła, że ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zajęła niższe, piąte miejsce w tabeli.

Tym samym z mistrzostwami pożegnał się włoski trener Sergio Scariolo, który pracował dla hiszpańskiej federacji z wielkimi sukcesami - siedem medali, w tym pięć złotych w turniejach rangi mistrzowskiej - od 2009 roku, z przerwą w latach 2013-14.

Drużyny z grupy C w Limassol to rywale ekip z katowickiego Spodka. Polska, która zajęła drugą lokatę, w niedzielę zmierzy się w 1/8 finału w Rydze z Bośnią i Hercegowiną, trzecią w swojej grupie.

Hiszpania - Grecja 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22)

KP, PAP