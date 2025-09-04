Niesamowite! Filar reprezentacji Polski zagra w Liverpoolu

19-letnia Szymczak jest zawodniczką "Dumy Katalonii" od 2023 roku, ale nie wzięła udziału w żadnym oficjalnym meczu pierwszej drużyny prowadzonej przez Pere Romeu.

ZOBACZ TAKŻE: Krzysztof Piątek poza kadrą! Jan Urban podjął decyzję

- Wspaniale jest tu być. To wielki klub i cieszę się, że jestem jego częścią. Liverpool ma przed sobą świetlaną przyszłość, a liga WSL jest bardzo silna. Mogę się tu rozwinąć, bo klub oferuje to, co najlepsze - powiedziała polska piłkarka, cytowana na oficjalnej stronie Liverpoolu.

W drużynie narodowej Szymczak rozegrała 14 spotkań, m.in. znalazła się w wyjściowych składach na wszystkie mecze fazy grupowej turnieju w Szwajcarii. Debiutujące w mistrzostwach Europy Polki uległy Niemkom 0:2 i Szwedkom 0:3, a na koniec ograły Dunki 3:2, ale i tak nie awansowały do ćwierćfinału.

MR, PAP