Tabela grupy eliminacji MŚ. Na którym miejscu są Polacy?

Piłka nożna

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią w czwartkowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 w Rotterdamie. Na którym miejscu są Biało-Czerwoni w tabeli grupy G?

Tabela grupy eliminacji MŚ. Na którym miejscu są Polacy?
fot. PAP

Polscy piłkarze przystępowali do czwartkowego spotkania, mając na koncie sześć punktów za sprawą zwycięstw z Litwą (1:0) oraz Maltą (2:0). Do tego przegrali z Finlandią 1:2.

 

W czwartek zmierzyli się w Rotterdamie z Holandią i zremisowali 1:1. Zaczęło się od gola Denzela Dumfriesa, a w drugiej połowie wynik ustalił Matty Cash.

 

W innym meczu tej grupy Litwa zremisowała z Maltą 1:1.

 

Jak wygląda tabela po czwartkowych meczach? 

 

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, gole strzelone-gole stracone, punkty)

 

1. Holandia 3, 2, 1, 0, 11-1, 7
2. Polska 4, 2, 1, 1, 5-3, 7
3. Finlandia 4, 2, 1, 1, 5-5, 7
4. Litwa 4, 0, 3, 1, 3-4, 3
5. Malta 5, 0, 2, 3, 1-12, 2

Kolejna kolejka odbędzie się w niedzielę. Wtedy odbędą się mecze Polska - Finlandia oraz Litwa - Holandia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Eliminacje MŚ 2026 - jaki wynik?

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Gruzja - Turcja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 