Tabela grupy eliminacji MŚ. Na którym miejscu są Polacy?

Polscy piłkarze przystępowali do czwartkowego spotkania, mając na koncie sześć punktów za sprawą zwycięstw z Litwą (1:0) oraz Maltą (2:0). Do tego przegrali z Finlandią 1:2.

W czwartek zmierzyli się w Rotterdamie z Holandią i zremisowali 1:1. Zaczęło się od gola Denzela Dumfriesa, a w drugiej połowie wynik ustalił Matty Cash.

W innym meczu tej grupy Litwa zremisowała z Maltą 1:1.

Jak wygląda tabela po czwartkowych meczach?

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, gole strzelone-gole stracone, punkty)

1. Holandia 3, 2, 1, 0, 11-1, 7

2. Polska 4, 2, 1, 1, 5-3, 7

3. Finlandia 4, 2, 1, 1, 5-5, 7

4. Litwa 4, 0, 3, 1, 3-4, 3

5. Malta 5, 0, 2, 3, 1-12, 2



Kolejna kolejka odbędzie się w niedzielę. Wtedy odbędą się mecze Polska - Finlandia oraz Litwa - Holandia.

Polsat Sport