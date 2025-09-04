Tomasz Fornal zadeklarował przed MŚ. "Jedziemy po mistrzostwo"

Ostatnim sprawdzianem przed startem mistrzostw świata jest dla polskich siatkarzy mecz towarzyski z Brazylią, zaplanowany na 4 września. Mundial startuje za niewiele ponad tydzień.

Przed startem czempionatu Tomasz Fornal przed kamerami Polsatu Sport zadeklarował, że ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia do Filipin jedzie po złoto.

- Jedziemy po mistrzostwo i po to, by zagrać najlepszy turniej. Jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście cały czas jesteśmy w formie przebudowy, ale możemy zdobyć złoty medal. Mamy jakieś problemy zdrowotne, ale każda reprezentacja się z nimi mierzy. Tego nie unikniemy w profesjonalnym sporcie. Lecimy tam, żeby zagrać super turniej i go wygrać - powiedział lider kadry w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

W tym sezonie w kadrze pojawiło się kilka nowych twarzy, jak np. Jakub Nowak czy Maksymilian Granieczny. Niektórzy "rezerwowi" dotychczas siatkarze, zaczęli też pełnić istotne role w ekipie prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Pod nieobecność kontuzjowanego Bartosza Kurka (atakujący wrócił już do gry) liderem w ataku reprezentacji został Kewin Sasak.

- Wydaje mi się, że pokazali w Lidze Narodów, że potrafią grać w siatkówkę. Kewin jest w moim wieku, więc to nie jest młody i obiecujący zawodnik, tylko doświadczony mistrz Polski. W Lidze Narodów dobrze prezentował się Maksymilian Granieczny. Mamy młodzież, która wchodzi, jak Kuba Nowak. Niech ciężko trenują i sądzę, że będą mieli super kariery - analizował przyjmujący Biało-Czerwonych.

Mistrzostwa świata siatkarzy odbędą w dniach 12 września - 28 września. Polscy siatkarze w pierwszej fazie turnieju będą rywalizować w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.

KP, Polsat Sport