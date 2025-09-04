Tybura - Delija. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?

Marcin Tybura - Ante Delija to jedna z trzech polskich walk podczas UFC w Paryżu. Kto wygrał walkę Tybura - Delija? Jaki był wynik walki Tybura - Delija na UFC?

Marcin Tybura - Ante Delija to jedna z trzech polskich walk podczas UFC w Paryżu.
Tybura - Delija. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?

Czas na "polską" galę UFC w Paryżu. Podczas najbliższego wydarzenia największej organizacji MMA na świecie wystąpi aż trzech reprezentantów Polski - Robert Bryczek, Robert Ruchała i Marcin Tybura.

 

UFC w Paryżu. Gdzie obejrzeć?

 

Jako ostatni z Biało-Czerwonych swój pojedynek rozpocznie Tybura. Jego przeciwnikiem będzie Ante Delija, z którym Polak mierzył się dziesięć lat temu.


- W tej walce wydarzyło się dużo, bo Delija złamał wtedy nogę, ale ogólnie jeśli chodzi o samą akcję, to głównie on przez te trzy minuty kreował wydarzenia, inicjował dużo kopnięć. Tyle pamiętam z tej walki - wspominał Tybura.

Tybura - Delija. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Tybura - Delija poznamy w sobotę 6 września. O tym, kto wygrał walkę Tybura - Delija, przekonamy się na początku gali UFC w Paryżu.

