USA - Turcja. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał na MŚ?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas MŚ siatkarek. W czwartek poznamy komplet półfinalistów. Wcześniej awans do najlepszej czwórki turnieju wywalczyły Japonia i Włochy, pokonując odpowiednio Holandię i Polskę.

Zobacz także: Terminarz MŚ siatkarzy. Kiedy mecze?

W czwartek Brazylia zmierzy się z Francją, a USA z Turcją.

Co czeka siatkarskich kibiców w dalszej części turnieju? W sobotę (6 września) odbędą się półfinały, a w niedzielę (7 września) zostaną rozegrane decydujące starcia MŚ 2025 - mecz o trzecie miejsce oraz finał.

USA - Turcja. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek USA - Turcja poznamy w czwartek 4 września. O tym, kto wygrał mecz USA - Turcja na mistrzostwach świata w siatkówce, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start meczu o godzinie 15.30 polskiego czasu.

