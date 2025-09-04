Piłkarski weteran zawieszony! Zadecydował emocjonalny wpis
Hiszpański klub Mallorca zawiesił pomocnika Daniego Rodrigueza, wstrzymał mu wynagrodzenie i pozbawił funkcji kapitana. Wcześniej 37-letni piłkarz publicznie skarżył się na siedzenie na ławce rezerwowych podczas niedawnego meczu z Realem Madryt (1:2), który oglądała jego rodzina.
Kara została nałożona po tym, jak Rodriguez w mediach społecznościowych narzekał, że jego dzieci nie mogły oglądać występu ojca na stadionie Santiago Bernabeu w sobotę w 3. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy.
Klub z Balearów wydał oświadczenie, w którym poinformował, iż Rodriguez „został zawieszony w obowiązkach i wypłacie wynagrodzenia”, a klub pozbawił go funkcji kapitana ze skutkiem natychmiastowym.
Rodriguez, który dołączył do Mallorki w 2018 roku i rozegrał ponad 250 meczów ligowych dla klubu, opublikował na Instagramie zdjęcie swojej rodziny na stadionie, dając upust frustracji z powodu braku gry.
Złość pomocnika wydawała się być spowodowana decyzją trenera Jagoby Arrasate, który w 87. minucie dał szansę niedawno pozyskanemu napastnikowi Janowi Virgiliemu.
W otwartym liście opublikowanym przez hiszpańskie media Rodriguez napisał: "Nie mogę zaakceptować braku szacunku dla zaangażowania i poświęcenia. To boli, gdy zawodnik, który dopiero co przybył, po zaledwie jednym treningu, ma okazję grać razem z kolegami z drużyny, którzy przez lata bronili tej koszulki z wysiłkiem i poświęceniem".