Wielki powrót! Utytułowana polska siatkarka znów zagra w Chemiku

Natalia Mędrzyk (rocznik 1992) gra na pozycji przyjmującej. W swej karierze występowała w klubach: Gedania Żukowo, Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, AZS Białystok (2012–13), Muszynianka Muszyna (2013–16), Impel Wrocław (2016–17). Przez siedem lat reprezentowała barwy Chemika Police (2017–24). W barwach tego klubu osiągnęła największe sukcesy – cztery tytuły mistrzyni Polski (2018, 2020, 2021, 2024), cztery Pucharu oraz dwa Superpuchary Polski.

Zobacz także: Serbska siatkarka wraca do Tauron Ligi

W 2024 roku przeniosła się do ŁKS Commercecon Łódź. Z tą drużyną w minionym sezonie sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Polski. W połowie lipca pojawiła się informacja, że Mędrzyk zostanie w klubie na kolejny sezon. Miesiąc później okazało się jednak, że zawodniczka postanowiła rozstać się z tym klubem.

Teraz jej transfer ogłosił Lotto Chemik Police. Teraz jej transfer ogłosił Lotto Chemik Police. Doświadczona przyjmująca zamknęła skład drużyny na sezon Tauron Ligi 2025/26.

Doświadczona przyjmująca rozegrała już piętnaście sezonów w ekstraklasie siatkarek i wystąpiła w 320 meczach. Z reprezentacją Polski wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów 2024, zagrała też w turnieju igrzysk olimpijskich Paryż 2024.