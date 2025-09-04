Wielki powrót! Utytułowana polska siatkarka znów zagra w Chemiku

Robert MurawskiSiatkówka

Natalia Mędrzyk w przyszłym sezonie zagra w Lotto Chemiku Police. Przyjmująca miała spędzić drugi sezon w ŁKS Commercecon Łódź, jednak rozstała się z tą drużyną i podjęła decyzję o powrocie do Polic, gdzie wcześniej grała przez siedem lat.

fot. PAP/Jacek Piski
Natalia Mędrzyk reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024.

Natalia Mędrzyk (rocznik 1992) gra na pozycji przyjmującej. W swej karierze występowała w klubach: Gedania Żukowo, Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, AZS Białystok (2012–13), Muszynianka Muszyna (2013–16), Impel Wrocław (2016–17). Przez siedem lat reprezentowała barwy Chemika Police (2017–24). W barwach tego klubu osiągnęła największe sukcesy – cztery tytuły mistrzyni Polski (2018, 2020, 2021, 2024), cztery Pucharu oraz dwa Superpuchary Polski.

 

W 2024 roku przeniosła się do ŁKS Commercecon Łódź. Z tą drużyną w minionym sezonie sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Polski. W połowie lipca pojawiła się informacja, że Mędrzyk zostanie w klubie na kolejny sezon. Miesiąc później okazało się jednak, że zawodniczka postanowiła rozstać się z tym klubem.

 

Teraz jej transfer ogłosił Lotto Chemik Police. Doświadczona przyjmująca zamknęła skład drużyny na sezon Tauron Ligi 2025/26.

 

 

Doświadczona przyjmująca rozegrała już piętnaście sezonów w ekstraklasie siatkarek i wystąpiła w 320 meczach. Z reprezentacją Polski wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów 2024, zagrała też w turnieju igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

