Wszystko jasne! Znamy rywali Polaków w walce o ćwierćfinał Eurobasketu

Wygrana Słowenii oznacza, że Polska na pewno zajmie drugie miejsce w grupie, niezależnie od wyniku pojedynku z Belgią. Biało-Czerwoni w 1/8 finału w Rydze zmierzą się w niedzielę z trzecią drużyną grupy C - Bośnią i Hercegowiną.

Słowenia zajmie trzecie miejsce, a Izrael - czwarte. Z pierwszej pozycji do 1/8 finału awansuje z grupy D Francja, wicemistrz olimpijski i Europy (bilans 4-1).

Liderem ekipy Słowenii był oczywiście Luka Doncic z Los Angeles Lakers, który uzyskał swój rekord punktowy w tych ME - 37 i był bliski tzw. triple-double - miał 11 zbiórek i 9 asyst.

W pokonanym zespole najskuteczniejsi byli Deni Avdija z Portland Trail Blazers - 34 pkt i 9 zbiórek oraz Roman Sorkin z Maccabi Tel Awiw - 14 pkt i 11 zbiórek.

W toczącej się równocześnie w cypryjskim Limassol rywalizacji w grupie C Włochy rozgromiły najsłabszy w turnieju Cypr 89:54, ale spotkanie nie ma znaczenia dla ostatecznego układu tabeli. Zadecyduje o nim wieczorny pojedynek Grecji (3-1) z broniącą tytułu Hiszpanią (2-2). Porażka Hiszpanii będzie oznaczać jej odpadnięcie z imprezy.

Zespoły z tej grupy będą rywalami ekip z gr. D w fazie pucharowej turnieju w Rydze. Mecze 1/8 finału między nimi odbędą się w niedzielę.

Słowenia - Izrael 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31)

KP, PAP