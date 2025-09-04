Znamy komplet półfinalistów US Open

Obrońca tytułu nie popełnił żadnego podwójnego błędu serwisowego, 91 procent punktów zdobył po pierwszym serwisie i miał tylko 17 niewymuszonych błędów w trzech setach. Musetti momentami był bezsilny wobec zagrań rodaka.

- Nigdy nie grałem z kimś, kto tak mocno mnie naciska w długich wymianach – zauważył Musetti po odpadnięciu z turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Ponad cztery godziny walki! Znamy kolejnego półfinalistę

- Bardzo się cieszę, że znów jestem w półfinale Wielkiego Szlema – powiedział Sinner. Zapytany o nadchodzący mecz z Kanadyjczykiem Felizem Augerem Aliassime, którego pokonał w ćwierćfinale Cincinnati Open, Włoch odpowiedział: - To będzie zupełnie inny mecz. Warunki tutaj są inne. Myślę, że wszystko może się zdarzyć. Myślę, że on bardzo się poprawił. To będzie trudny mecz dla nas obu.

Sinner przyznał, że zaliczył dobry początek meczu z Musettim. Starał się "czytać" grę rywala.

- Lorenzo to bardzo utalentowany zawodnik, bardzo trudno się z nim gra. Nie serwował zbyt dobrze w pierwszym secie, a ja zawsze potrafiłem dobrze odebrać – wyjaśnił Sinner.

Odnosząc się do atmosfery na US Open i czasami hałaśliwej publiczności, Sinner wyjaśnił, że hałas „jest zauważalny" i to również czyni ten turniej wyjątkowym.

- Wieczorem jest trochę inaczej, w zależności od poprzedniego meczu. Ale trzeba to zaakceptować, nie wszystkie miejsca są takie jak Wimbledon. To też piękno sportu – każdy turniej ma inną specyfikę - ocenił.

W drugim półfinale Serb Novak Djoković zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

BS, PAP