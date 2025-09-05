25 pytań na 25-lecie Polsatu Sport. Ulubiony dziennikarz/dziennikarka

Pozycja lidera rankingów oglądalności, najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin, branżowe nagrody dla najlepszych dziennikarzy i za najlepszą realizację telewizyjną, a także sięgające wiele lat do przodu kontrakty na topowe rozgrywki spod znaku m.in. UEFA, FIVB, ATP czy Polskich Związków Sportowych. Tak prezentuje się bilans 25 lat istnienia Polsatu Sport, czyli najstarszego polskiego telewizyjnego kanału sportowego.



Choć nieustannie patrzymy w przód i przemy w kierunku rozwoju, 25-lecie stacji to doskonały moment na to, aby na chwilę zatrzymać się i obejrzeć przez ramię. Podsumować minione ćwierćwiecze, wspomnieć wielkie sukcesy polskich sportowców i oddać się refleksji. Refleksji, do której zapraszamy także Was, Drodzy Widzowie. Chcemy wspólnie z Wami wybrać ulubionego dziennikarza/dziennikarkę 25-lecia Polsatu Sport.



Każdy z Widzów ma tylko jeden głos. Prosimy więc o bardzo uważne zapoznanie się z dostępnymi odpowiedziami i wskazanie tej, co do której ma się stuprocentowe przekonanie. Kiedy sonda zakończy się, nasi dziennikarze zapiszą jej wyniki, a po zakończeniu całej zabawy - składającej się z 25 pytań - przygotują obszerne podsumowanie.