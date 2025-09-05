27 lat i koniec! Legendarny polski żużlowiec ogłosił przejście na sportową emeryturę

- Nadszedł moment, kiedy muszę powiedzieć „dosyć”. Wewnętrznie czułem, że dłużej już nie dam rady się ścigać - powiedział w rozmowie z Eleven Sports. Hampel otrzymał licencję żużlową w 1998 roku. Od tamtej pory brał udział w najważniejszych speedwayowych zmaganiach w kraju i za granicą.

W swoim dorobku ma sześć złotych medali drużynowych mistrzostw świata. Do tego dwukrotnie zajmował drugie i raz trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Speedway Grand Prix. Zawody zaliczane do tego cyklu wygrywał sześciokrotnie, a aż 26 razy stawał na podium. Liczne triumfy święcił również na krajowym podwórku. Drużynowym mistrzem Polski był aż ośmiokrotnie.

Spośród polskich klubów najdłużej związany był z Unią Leszno (2007-2012, 2018-2020) i Falubazem Zielona Góra (2013-2017, 2024-). Ponadto występował również w Szwecji. Przez 12 lat był zawodnikiem Vetlanda Speedway. Następnie przeniósł się Lejonen Gislaved.

Ostatecznie ze speedwayem Hampel pożegna się za miesiąc w Lublinie. Wtedy odbędzie się jego turniej pożegnalny.

mtu, Polsat Sport