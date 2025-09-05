A jednak! Ważne wieści tuż przed UFC w Paryżu. Polak doceniony

Polsko-francuska potyczka otworzy najważniejszą część rozpiski gali w stolicy Francji. Starcie Ruchała - Gomis zajęło miejsce walki Pitbull - Keita. Ten pojedynek został odwołany, gdyż drugi z zawodników nie wypełnił limitu wagowego. W związku z tym walka Polaka została przeniesiona na wyższe miejsce w karcie.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć UFC w Paryżu?

To duże wyróżnianie dla zawodnika z Nowego Sącza. Przypomnijmy, że były tymczasowy mistrz KSW w kategorii piórkowej w sobotę zadebiutuje w UFC i od razu otrzyma szansę zaprezentowania się w karcie głównej. Na niekorzyść Polaka działa fakt, iż jego przeciwnik będzie miał po swojej stronie francuską publiczność.

Oprócz Ruchały na gali w Paryżu zawalczą Robert Bryczek i Marcin Tybura. Pierwszy z nich skrzyżuje rękawice z Bradem Tavaresem, a drugi z Ante Deliją. Ich starcia znalazły się w karcie wstępnej.

Gala UFC w Paryżu zapowiada się znakomicie. Walki Polaków to niejedyne atrakcje, jakie czekają na kibiców. W main evencie Nassourdine Imavov stoczy bój z Caio Borralho. Niewykluczone, że ta potyczka wyłoni kolejnego pretendenta do tytułu mistrza wagi średniej. Ciekawie powinno być również w starciu w kategorii lekkiej pomiędzy Benoit St. Denis a Mauricio Ruffym.

Transmisja gali UFC w Paryżu w sobotę 6 września w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek studia o 17:00. Karta wstępna ruszy o 18:00. Karta główna o 21:00.