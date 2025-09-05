Będzie szybki powrót do oktagonu! Polak wystąpi na hitowej gali UFC

Dla zawodnika Berserkers Team i American Top Team będzie to powrót po dość krótkiej przerwie. Rębecki po raz ostatni walczył 2 sierpnia. Wówczas stoczył widowiskowy i krwawy bój z Chrisem Duncanem. Po trzech pełnych rundach na kartach punktowych lepszy okazał się Szkot. Obaj zawodnicy zostali jednak docenieni za spektakularną potyczkę. UFC przyznało im bonus za najlepszą walkę wieczoru.

Starcie z Duncanem kosztowało Rębeckiego sporo zdrowia. Wydawało się, że 32-latek zrobi sobie dłuższą przerwę od startów, by spokojnie dojść do siebie. Tymczasem okazuje się, że wróci do klatki po niespełna trzech miesiącach. Po drugiej stronie klatki stanie Klein. Słowak swoją ostatnią walkę stoczył w maju tego roku, a jego przeciwnikiem był Gamrot. Polak w przekonującym stylu pokonał "Mr. Highlighta" jednogłośną decyzją sędziów.

Klein znany jest z widowiskowego stylu walki. W UFC stoczył 11 pojedynków, z których wygrał siedem. Do tego trzykrotnie przegrywał i raz zremisował. Natomiast Rębecki ma na swoim koncie sześć walk w największej organizacji MMA na świecie. Jego aktualny bilans starć to cztery wygrane i dwie przegrane.

Gala UFC 321 zapowiada się znakomicie. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku, którego stawką będzie pas mistrzowski w wadze ciężkiej. Mistrz Tom Aspinall po raz pierwszy będzie bronił regularnego tytułu, a jego rywalem będzie Ciryl Gane. Niewykluczone, że to nie koniec ciekawych ogłoszeń w kontekście tego wydarzenia.