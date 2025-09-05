Djoković - Alcaraz na żywo. Relacja live i wynik online US Open

Novak Djoković celuje w Nowym Jorku w 25. tytuł wielkoszlemowy w karierze. Mimo że jest już w półfinale, najtrudniejsze przed nim. Najpierw musi bowiem wyeliminować Hiszpana Carlosa Alcaraza, a później - najprawdopodobniej - Włocha Jannika Sinnera.

Imponujący jest fakt, że Djoković w tym sezonie - w wieku 38 lat - dotarł do najlepszej czwórki każdego z Wielkich Szlemów. Jednak zarówno w Australian Open, Roland Garros, jak i na Wimbledonie kończył swoją przygodę z zawodami na tym etapie.



W Nowym Jorku w drodze do tej fazy pokonał natomiast Amerykaninów Learnera Tiena i Zacharego Svajdę, Brytyjczyka Camerona Norriego, Niemca Jana-Lennarda Struffa i następnego reprezentanta gospodarzy Taylora Fritza.

Alcaraz z kolei triumfował już w tej kampanii w turnieju wielkoszlemowym. Po epickiej batalii w finale Roland Garros okazał się lepszy od Sinnera, broniąc trzech piłek meczowych przy stanie 1:2.

W US Open Alcaraz idzie jak burza. Nie stracił jeszcze ani jednego seta. Wyeliminował odpowiednio Amerykanina Reilly'ego Opelkę, Włochów Mattię Bellucciego i Luciano Darderiego, Francuza Arthura Rinderknecha i Czecha Jiriego Leheckę.

Dla Djokovica i Alcaraza to dziewiąty bezpośredni pojedynek. Bilans jest na korzyść Serba. Wynosi on 5:4. Również tenisista z Bałkanów okazał się lepszy w ich ostatnim starciu. W styczniu tego roku odniósł wiktorię w ćwierćfinale US Open. Wcześniej natomiast sięgnął po upragnione złoto olimpijskie w Paryżu po zwycięstwie nad Hiszpanem.

