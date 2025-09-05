El. MŚ: Ukraina - Francja. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Ukraina kontra Francja to kolejne spotkanie el. MŚ 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu Ukraina - Francja na Polsatsport.pl.

Mundial w 2026 roku będzie pierwszym, w którym udział weźmie aż 48 reprezentacji narodowych. Z Europy awans wywalczy 16 drużyn.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy arbitra meczu Polska - Finlandia. Polscy kibice dobrze go pamiętają

 

W kwalifikacjach na Starym Kontynencie o przepustki walczą 54 kadry podzielone na 12 grup po cztery lub pięć zespołów. Na mistrzostwa awansują zwycięzcy, natomiast ekipy z drugich miejsc i czterech najlepszych niezakwalifikowanych zwycięzców grup Ligi Narodów zagrają w barażach.

 

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 11.06-19.07.2026. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ukraina - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 