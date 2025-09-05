Gol Mbappe we Wrocławiu! Francja górą w starciu z Ukrainą

Piłkarska reprezentacja Ukrainy swoje domowe spotkania musi rozgrywać poza krajem ze względu na wojnę. We Wrocławiu jako gospodarz zagrała po raz piąty.

Od początku zdecydowaną przewagę miała Francja i już po dziesięciu minutach prowadziła. Po składnej, szybkiej akcji do siatki mierzonym strzałem z pola karnego trafił Michael Olise.

Gol nie zmienił obrazu gry i w dalszym ciągu Trójkolorowi niepodzielnie panowali na boisku, nadal atakowali, a Ukraina broniła się całym zespołem i szukała szans na kontratak. Francja z dużą łatwością przedostawała się w pobliże pola karnego rywali, a jej akcjom brakowało jedynie skutecznego wykończenia i czasami prostszych rozwiązań.

Po zmianie stron Ukraina podeszła wyżej i potrafiła utrzymać się dłużej przy piłce na połowie rywali, ale długo nie miała pomysłu, jak sforsować defensywę Francji. W końcu się to udało i kiedy wydawało się, że piłka wpadnie do siatki, Ibrahim Konate wybił ją z linii bramkowej. Kilka chwil później znowu było groźnie pod bramką Francji, ale tym razem piłka trafiła w słupek po strzale Iwana Kałużnego.

Nadzieję na choćby remis Ukrainie odebrał na osiem minut przed końcowym gwizdkiem nie kto inny, jak Kylian Mbappe. Po długim podaniu napastnik Realu Madryt wygrał pojedynek z jednym z obrońców Ukrainy i pewnie umieścił piłkę w siatce. Tym samym Mbappe ma na swoim koncie już 51 goli w narodowych barwach.

Więcej goli już nie padło, chociaż obie drużyny miały po jednej wyśmienitej okazji.

Mecz z Francją jest pierwszą porażką niebiesko-żółtych we Wrocławiu. Niemal równo dwa lata temu Ukraina na Tarczyński Arenie zmierzyła się z Anglią w ramach eliminacji mistrzostw Europy i zremisowała 1:1. Pół roku później pokonała 2:1 w stolicy Dolnego Śląska Islandię w barażach Euro 2024, a w październiku 2024 roku w Lidze Narodów zremisowała z Czechami 1:1.

W drugim meczu grupy D Islandia pokonała Azerbejdżan 5:0.

Ukraina - Francja 0:2 (0:1)

Bramki: Michael Olise 10, Kylian Mbappe 82

Ukraina: Trubin - Konoplja, Zabarny, Matwijenko, Zinczenko (87 Wołoszyn) - Zubkow (76 Nazarenko), Jarmoliuk (83 Oczeretko), Sudakow (83 Bondarenko), Kałużny, Huculak - Dowbyk (76 Vanat).

Francja: Maignan - Kounde (90+3 Gusto), Konate, Upamecano, Digne - Kone, Tchouameni - Barcola (76 Rabiot), Olise (90+3 Akliouche), Doue (46 Dembele [81 Ekitike]) - Mbappe.

