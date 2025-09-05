Grupowi rywale Polaków pod wrażeniem remisu z Holandią. "Wszystko się zmieniło"

W Finlandii wynik spotkana w Rotterdamie został odebrany jako sensacyjny, bowiem po losowaniu grup uważano, że mecze z Holandią, zarówno Finlandii jak i Polski, są z góry przegrane, a obu krajom pozostała tylko walka o drugie miejsce w grupie.

- W czwartek wszystko się zmieniło i skomplikowało, a zwłaszcza dla nas - uważają fińscy komentatorzy.

- Teraz Finlandia, Polska i Holandia mają po siedem punktów, lecz Holandia rozegrała o jeden mecz mniej. Nasze niedzielne spotkanie z Polską staje się wyjątkowo ważne i będzie meczem o bardzo wysoką stawkę - skomentował kanał telewizji YLE.

Gazeta "Iltalehti" zauważyła, że Polacy wytrzymali przewagę i napór Holendrów i dzięki temu z Rotterdamu wywożą jeden, ale jak ważny dla nich punkt.

"Wynik w Rotterdamie poważnie nas zasmucił. Polska zagrała niespodziewanie dobrze i zdobyła punkt z rywalem, z którym na papierze z góry była skazana na stracenie. Holandia dominowała w tym meczu, lecz Polacy dzielnie i skutecznie się bronili i w końcu w 80. minucie zadali nieoczekiwany cios, kiedy Matti Cash cudownym strzałem trafił w okienko z 16 metrów" - skomentował "Ilta-Sanomat".

"Zaskakujący remis Polski daje nam ciężki orzech do zgryzienia na niedzielę" - napisał z kolei dziennik "Helsingin Sanomat".

Kolejne spotkanie El. MŚ 2026 Polska zagra właśnie z Finlandią. Mecz zaplanowano na niedzielę o 20:45.

KP, Polsat Sport