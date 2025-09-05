Handball Arena - 05.09. Transmisja TV i stream online

Piłka ręczna

Czas na pierwszy w tym sezonie odcinek "Handball Arena"! Nie zabraknie w nim analizy Superpucharu oraz pierwszych meczów ligowych. Premiera Handball Arena w piątek 5 września w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

Handball Arena - 05.09. Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Handball Arena?

Inaugurujący sezon odcinek "Handball Arena" poprowadzi Szymon Rojek, jego gośćmi będą nasi stali eksperci i komentatorzy: Iwona Niedźwiedź oraz Artur Siódmiak.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie emocje! Industria Kielce zdobyła Superpuchar Polski

 

W magazynie przypomnimy przebieg obu superpucharów, wrócimy do dziecięcego turnieju "Anilana Cup" oraz przeanalizujemy pierwsze kolejki ligowe pań i panów. Pochylimy się także nad najciekawszymi transferami w nowym sezonie.

 

Premiera Handball Arena w piątek 5 września w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport
