Gdzie obejrzeć Handball Arena?

Handball Arena - 05.09. Transmisja TV i stream online
Czas na pierwszy w tym sezonie odcinek "Handball Arena"! Nie zabraknie w nim analizy Superpucharu oraz pierwszych meczów ligowych. Premiera Handball Arena w piątek 5 września w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.
Inaugurujący sezon odcinek "Handball Arena" poprowadzi Szymon Rojek, jego gośćmi będą nasi stali eksperci i komentatorzy: Iwona Niedźwiedź oraz Artur Siódmiak.
ZOBACZ TAKŻE: Wielkie emocje! Industria Kielce zdobyła Superpuchar Polski
W magazynie przypomnimy przebieg obu superpucharów, wrócimy do dziecięcego turnieju "Anilana Cup" oraz przeanalizujemy pierwsze kolejki ligowe pań i panów. Pochylimy się także nad najciekawszymi transferami w nowym sezonie.
Premiera Handball Arena w piątek 5 września w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na kanale YouTube Polsatu Sport.Przejdź na Polsatsport.pl