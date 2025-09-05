Holendrzy rozczarowani po meczu z Polską. Piszą o "kacu na De Kuip"

"Oranje nie wykorzystali swojej przewagi w starciu ze słabą Polską" – ocenił portal "Voetbal International", wskazując na dużą dominację gospodarzy i niewykorzystane okazje do zdobycia kolejnych bramek.

Dziennik "AD" napisał o "kacu na De Kuip" i podkreślił, że Holendrzy "zupełnie niepotrzebnie wypuścili zwycięstwo z rąk".

"W meczu, w którym przez długi czas kontrolowali grę, jedno polskie przełamanie okazało się kosztowne. 1:1 i trudne miesiące do zakończenia kwalifikacji" - podsumowano.

Natomiast "VoetbalPrimeur" zaznaczył, że to było "zderzenie z rzeczywistością", nawiązując w ten sposób to dwóch łatwych zwycięstw z najsłabszymi zespołami w grupie na początek eliminacji.

Gazeta "Trouw" podkreśliła, że Holandia "zaskakująco straciła punkty" po potężnym strzale Matty'ego Casha, mimo przewagi przez praktycznie cały mecz.

Nastroje starał się tonować kapitan Holandii Virgil van Dijk, który w wypowiedzi dla telewizji NOS zaznaczył: - Rozczarowanie? Nie, bo po prostu graliśmy dobrym rywalem.

Stacja zwróciła uwagę, że w wyjściowym składzie Holandii znalazło się aż ośmiu zawodników z angielskiej Premier League, co stanowi rekord, a drużyna narodowa po raz 14. z rzędu nie przegrała z Polską.

Holandia prowadzi w tabeli grupy G - w trzech występach zgromadziła siedem punktów i ma efektowny bilans bramek 11-1. Dzięki temu wyprzedza Polskę i Finlandię, które również zgromadziły tyle samo punktów, jednak w czterech spotkaniach.

W niedzielę Biało-Czerwoni w Chorzowie podejmą Finów, a Holendrzy zagrają w Kownie z Litwą.

