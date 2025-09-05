Anisimova dotarła do finału w drugiej z rzędu wielkoszlemowej imprezie. W lipcu spotkanie o triumf w Wimbledonie przegrała ze Świątek.

Białorusinka przegrała natomiast finały Australian Open i French Open oraz odpadła w półfinale wygranego przez Igę Świątek Wimbledonu. Jednocześnie może zostać pierwszą po przeszło dekadzie zawodniczką, która obroni tytuł w US Open. Ostatnio udało się to Amerykance Serenie Williams, najlepszej w latach 2012-14.



Sobotni finał będzie dziesiątym meczem Sabalenki z Anisimovą. Korzystniejszy bilans ma Amerykanka, która wygrała sześć spotkań, w tym ostatnie, w lipcu w półfinale Wimbledonu.

Kiedy finał US Open? O której godzinie?

Kiedy finał US Open? O której godzinie mecz Sabalenka - Anisimova? Te pytania zadają sobie fani tenisa. Finał US Open zaplanowano na sobotę 6 września. Mecz rozpocznie się o godzinie 22:00 polskiego czasu.