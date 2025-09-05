Kolejne złoto Tomasza Bartnika

Bartnik wyrasta na największego bohatera trwających we Wrocławiu mistrzostw Polski. Do złota w mikście karabinu i karabinie pneumatycznym 60, w piątek dorzucił pierwsze miejsce w karabinie trzy postawy. Zawodnik Legii nie dał szans rywalom i nad drugim Maciejem Kowalewiczem (Gwardia Olsztyn) miał cztery punkty przewagi.

Najciekawsza trzecim dniu mistrzostw była walka o medale w pistolecie sportowym kobiet. Przed ostatnią serią Agata Nowak (Świt Starachowice) i Joanna Wawrzonowska (Flota Gdynia) miały taki sam wynik. Lepiej wojnę nerwów wytrzymała ta pierwsza i wygrała jednym punktem.

Mistrzostwa potrwają do niedzieli.

Medaliści mistrzostw Polski:

karabin 3x20, mężczyźni

1. Tomasz Bartnik (Legia Warszawa) 463,8

2. Maciej Kowalewicz (Gwardia Olsztyn) 459,8

3. Michał Chojnowski (Kaliber Białystok) 447,5

karabin pneumatyczny 60, kobiety

1. Karolina Romańczyk (Śląsk Wrocław) 252,1

2. Aleksandra Pietruch (Kaliber Białystok) 249,0

3. Julia Mikołowska (Zawisza Bydgoszcz) 229,4

pistolet sportowy 30+30, kobiety

1. Agata Nowak (Świt Starachowice) 30

2. Joanna Wawrzonowska (Flota Gdynia) 29

3. Kateryna Boitsova (Flota Gdynia) 26

pistolet centralnego zapłonu, mężczyźni

1. Oskar Miliwek (Cover Warszawa) 578-20x

2. Patryk Sakowski (Gwardia Zielona Góra) 562-15x

3. Jacek Wójcis (Zawisza Bydgoszcz) 562-11x

PAP