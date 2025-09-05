Kolejny Polak odpadł z MŚ

Oskar Kopera zakończył udział na mistrzostwach świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu na pierwszej rundzie. Polak przegrał z Irańczykiem Amirem Vandaeiem Esmaeilim.

Pojedynek odbył się w kategorii +90 kg.

 

W pierwszej rundzie lepsze wrażenie na sędziach zrobił Irańczyk, który wygrał na czterech kartach punktowych. Sytuacja Polaka nie poprawiła się po drugim starciu. Wtedy Kopera musiał zaryzykować w ostatnich trzech minutach.

 

Polak starał się, jak tylko mógł, ale nie był w stanie odwrócić losu starcia. Kopera zakończył udział w MŚ już w pierwszej rundzie.

 

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Amir Vandaei Esmaeili pokonał Oskara Koperę niejednogłośną decyzją sędziów (3x 30:27, 28:29, 27:30)

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go. 

 

