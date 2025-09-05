Kolejny transfer Widzewa! Prosto z Schalke 04

Piłka nożna

Senegalczyk Pape Meissa Ba został w piątek nowym napastnikiem występującego w ekstraklasie Widzewa. 28-letni piłkarz przyszedł do łódzkiego klubu z grającego w niemieckiej 2. Bundeslidze Schalke 04. Meissa Ba podpisał z Widzewem kontrakt, który ma obowiązywać przez trzy lata.

fot. Cyfrasport
Widzew Łódź ma nowego zawodnika

Urodzony w Dakarze napastnik ma być ostatnim zawodnikiem pozyskanym przez klub z Łodzi w tym okienku transferowym.

 

Senegalczyk ostatnio występował w Schalke 04. W rundzie wiosennej niemieckiej 2. Bundesligi rozegrał 13 spotkań i strzelił dwie bramki. Wcześniej był piłkarzem francuskiego Grenoble, gdzie grał od połowy 2022 r. oraz w paryskim Red Star i Troyes. W barwach tych klubów rozegrał łącznie 107 spotkań na zapleczu francuskiej ekstraklasy, w których strzelił 26 goli i zaliczył 10 asyst.

 

- Jego mocne strony to drybling, jakość i szybkość decyzji oraz otwieranie akcji, jednak zdecydowanie najmocniejszą jest wykorzystywanie okazji do zdobycia gola. Jeśli chodzi o fazę obrony, jest zdyscyplinowany taktycznie i ma silną tendencję do pressingu - powiedział dyrektor sportowy Widzewa Mindaugas Nikolicius.

 

Widzew swój kolejny mecz w ekstraklasie rozegra 14 września, kiedy podejmie w 8. kolejce Arkę Gdynia.

MR, PAP
