Magazyn Olimpijski - 06.09 Transmisja TV i stream online

W pierwszej - w pełni siatkarskiej - części programu gościem Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będzie Piotr Graban, trener reprezentacji Polski U-21 siatkarzy, z którym porozmawiamy o zakończonych niedawno MŚ U-21, na których "Biało-Czerwoni" zajęli 6. miejsce. Połączymy się również z Miłoszem Majką, trenerem kadry U-21 siatkarek, które również uplasowały się w MŚ U-21 kobiet na 6. pozycji.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny występ Polek na mistrzostwach. "Udowodniłyśmy, że jesteśmy w światowej czołówce"

W drugiej części programu przeniesiemy się z hal do wody i porozmawiamy z zaproszoną do studia Anną Puławską o mistrzostwach świata w kajakarstwie, które odbyły się w Mediolanie. Na zakończenie programu przeniesiemy się do Ostrowa Lubelskiego, gdzie odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy, promujący aktywny tryb życia.

Magazyn Olimpijski w sobotę (6 września) o godzinie 9.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

