Minister sportu na meczu polskich siatkarzy. "Chcemy zbudować system wsparcia sportów drużynowych"
Zakończył się świetny sezon drużyn juniorskich reprezentacji Polski. Nie w każdym roku udaje się polskiej młodzieżowej siatkówce osiągać tyle sukcesów. W czwartek nagrodzono kadrowiczów, a o sukcesach systemów szkoleniowych opowiedział minister sportu, Jakub Rutnicki.
Jakub Rutnicki: Siatkarska młodzież już jest utytułowana i wiemy, w jaki sposób zasili kadry seniorskie
Zdolną młodzież udekorowano przed trzecim setem towarzyskiego spotkania siatkarzy Polska - Brazylia. Wyróżnione zostały: kadra U-16 kobiet (złote medalistki ME), kadra U-19 mężczyzn (srebrni medaliści MŚ), kadra U-19 kobiet (brązowe medalistki MŚ), brązowe medalistki oraz złoci medaliści Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy.
Podczas uroczystości obecny był Jakub Rutnicki. Minister sportu pogratulował siatkarzom i siatkarkom i pochwalił system szkoleniowy, który przyniósł tak spektakularne efekty.
- To, co udało się zrealizować, jeżeli chodzi o Siatkarskie Ośrodki Szkolne, to projekt realizowany od kilkunastu lat. To kilkanaście tysięcy młodzieży w procesie szkoleniowym i to są konkretne efekty. To prawdziwy system, w jaki powinniśmy prowadzić zespoły, szczególnie jeśli chodzi o sporty drużynowe. Siatkówka jest tego najlepszym przykładem. Serducho rośnie, jak już utytułowana jest ta młodzież - powiedział Rutnicki w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.
Minister dodał, że w planach jest budowa systemu wsparcia, który obejmowałby nie tylko siatkówkę, ale wszystkie sporty zespołowe.
- Jestem w kontakcie z PZPS-em. Chcemy, by na bazie tych świetnych doświadczeń zbudować całościowy system wsparcia sportów drużynowych. Jesteśmy na dobrej drodze – zapewnił.
Sukcesy młodzieżowych reprezentacji Polski w tym sezonie reprezentacyjnym:
🥇 - Mistrzostwa Europy U-16 (W)
🥇 - Letnia Uniwersjada (M)
🥇 - Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (M)
🥈 - Mistrzostwa świata U-19 (M)
🥉 - Mistrzostwa świata U-19 (W)
🥉 - Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (W)
4 - Mistrzostwa Europy U-16 (M)
6 - Mistrzostwa świata U-21 (W)
6 - Mistrzostwa świata U-21 (M)
