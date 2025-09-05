Minister sportu na meczu polskich siatkarzy. "Chcemy zbudować system wsparcia sportów drużynowych"

Zakończył się świetny sezon drużyn juniorskich reprezentacji Polski. Nie w każdym roku udaje się polskiej młodzieżowej siatkówce osiągać tyle sukcesów. W czwartek nagrodzono kadrowiczów, a o sukcesach systemów szkoleniowych opowiedział minister sportu, Jakub Rutnicki.

fot. PAP/Paweł Skraba/Akademicki Związek Sportowy
Reprezentacja Polski mężczyzn na Uniwersjadzie.

Zdolną młodzież udekorowano przed trzecim setem towarzyskiego spotkania siatkarzy Polska - Brazylia. Wyróżnione zostały: kadra U-16 kobiet (złote medalistki ME), kadra U-19 mężczyzn (srebrni medaliści MŚ), kadra U-19 kobiet (brązowe medalistki MŚ), brązowe medalistki oraz złoci medaliści Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. 

 

Podczas uroczystości obecny był Jakub Rutnicki. Minister sportu pogratulował siatkarzom i siatkarkom i pochwalił system szkoleniowy, który przyniósł tak spektakularne efekty. 

 

- To, co udało się zrealizować, jeżeli chodzi o Siatkarskie Ośrodki Szkolne, to projekt realizowany od kilkunastu lat. To kilkanaście tysięcy młodzieży w procesie szkoleniowym i to są konkretne efekty. To prawdziwy system, w jaki powinniśmy prowadzić zespoły, szczególnie jeśli chodzi o sporty drużynowe. Siatkówka jest tego najlepszym przykładem. Serducho rośnie, jak już utytułowana jest ta młodzież - powiedział Rutnicki w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

 

Minister dodał, że w planach jest budowa systemu wsparcia, który obejmowałby nie tylko siatkówkę, ale wszystkie sporty zespołowe.

 

- Jestem w kontakcie z PZPS-em. Chcemy, by na bazie tych świetnych doświadczeń zbudować całościowy system wsparcia sportów drużynowych. Jesteśmy na dobrej drodze – zapewnił.

Sukcesy młodzieżowych reprezentacji Polski w tym sezonie reprezentacyjnym:

🥇 - Mistrzostwa Europy U-16 (W) 
🥇 - Letnia Uniwersjada (M) 
🥇 - Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (M) 
🥈 - Mistrzostwa świata U-19 (M) 
🥉 - Mistrzostwa świata U-19 (W) 
🥉 - Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (W) 
4 - Mistrzostwa Europy U-16 (M) 
6 - Mistrzostwa świata U-21 (W) 

6 - Mistrzostwa świata U-21 (M) 

 

