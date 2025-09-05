"Mocarstwo nuklearne". Co za słowa o polskiej siatkówce!

W sezonie reprezentacyjnym 2025, mimo trwającej już od kilku lat pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, siatkówka u naszych wschodnich sąsiadów ma się nadzwyczaj dobrze. Reprezentacja kobiet zakwalifikowała się - po raz drugi w historii, a pierwszy od 31 lat - do mistrzostw świata, a wcześniej wygrały Złotą Ligę Europejską i zaliczyły premierowy występ w Lidze Narodów, młodzieżowa reprezentacja mężczyzn zagrała w MŚ po raz trzeci, a seniorska kadra - podobnie jak drużyna pań - pierwszy raz w historii zakwalifikowała się do Ligi Narodów.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ siatkarek 2025. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?

- Nie wiem, czy to dobrze, ale jestem prezesem, który bardzo lubi ryzyko. Czas pokazał, że - przynajmniej jeśli chodzi o siatkówkę - to moje ryzyko się opłaciło. Kiedy w 2017 roku, jeszcze za kadencji trenera Ugisa Krastinsa, walczyliśmy w Lidze Europejskiej, nie mieliśmy nawet pieniędzy na wpisowe. Szkoleniowiec powiedział wówczas, żebyśmy zaryzykowali i wzięli pożyczkę, bo jak wygramy rozgrywki, spłacimy wszystko z nagród pieniężnych. Co miałem robić, zgodziłem się, kadra wygrała turniej i od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój naszej siatkówki. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o gry zespołowe, jesteśmy najlepszą ukraińską federacją. Praktycznie wszystkie nasze reprezentacje grają w światowej elicie - podkreślił Melnyk.

Prezes FVU bardzo dużo miejsca poświęcił również na porównywanie ukraińskiej i polskiej siatkówki. Mychajło Melnyk nie ukrywa, że marzy mu się taki poziom sportowy, a przede wszystkim organizacyjny, jakim dysponuje nasz Związek, liga i kadry narodowe.

- W maju tego roku pokonaliśmy Polskę, późniejszego triumfatora Ligi Narodów, w towarzyskim turnieju (Silesia Cup - przyp. red.). Wygraliśmy z maszyną! Żeby zrozumieć, jaka była skala tego zwycięstwa, opowiem taką historię. Podczas jednej z moich wizyt w Polsce z lotniska odebrał mnie sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przyjechał po mnie nowiutkim autem. Zapytałem, czy to jego prywatny samochód, a on odpowiedział, że to auto udostępnione przez sponsora, z którym krajowa federacja ma podpisaną umowę. Kiedy dotarliśmy do biura, na parkingu stało chyba z kilkadziesiąt podobnych samochodów. Zapytałem zaskoczony, czy sponsor zapewnił auta wszystkim pracownikom Związku, ale sekretarz generalny PZPS odpowiedział, że nie, bo pracują tam 74 osoby. Rozumiecie to? 74 osoby, podczas gdy w biurze Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej, po tym, jak jeden z naszych pracowników został ostatnio zmobilizowany do armii, zostały raptem 4 osoby. Sekretarz generalna Katerina Biliaczenko wykonuje tu tytaniczną robotę, jest dosłownie wszędzie i nie wiem nawet, czy ma czas na odpoczynek i życie prywatne. Chodzi mi o to, że staramy się rywalizować jak równy z równym z krajami, w których siatkówka to gigantyczna branża. Przekładając to na terminologię, zrozumiałą obecnie dla większości Ukraińców, jeżeli chodzi o siatkówkę, rywalizujemy z mocarstwami nuklearnymi. Staramy się być silni, ale jest nam naprawdę trudno - zakończył Melnyk.

Ostatnim akcentem w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym będzie dla Ukrainy - grającej bez największej gwiazdy, Ołeha Płotnyckiego, który zrezygnował z gry w drużynie narodowej - udział w mistrzostwach świata na Filipinach. "Niebiesko-Żółci" trafili do grupy F, w której zmierzą się z Belgami, Algierczykami i Włochami.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 12-28 września. Transmisje będą dostępne na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.