MŚ siatkarek - półfinały. Plan transmisji meczów
Rozpoczęła się walka o medale siatkarskich mistrzostw świata kobiet. Kiedy mecze mistrzostw świata siatkarek? O której godzinie? Sprawdź terminarz półfinałów MŚ 2025 w siatkówce kobiet.
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Wystąpiły w nich 32 drużyny narodowe, które swoje mecze rozgrywały w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.
Polskie siatkarki rywalizowały w grupie G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec. W 1/8 po rollercoasterze pokonały Belgijki 3:2, ale w walce o półfinał uległy Włoszkom 0:3.
W walce o tytuł mistrzyń świata pozostały już tylko cztery reprezentacje: Japonki, Turczynki, Brazylijki i właśnie Włoszki.
Półfinały mistrzostw świata zaplanowano na sobotę 6 września. O medale siatkarki powalczą dzień później.
MŚ siatkarek - półfinały. Plan transmisji meczów - 05.09
Japonia - Turcja, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, godz. 10:15
Włochy - Brazylia, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, godz. 14:15
Studio pomiędzy meczami oraz po ich zakończeniu można obejrzeć w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.