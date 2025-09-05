MŚ siatkarek - półfinały. Plan transmisji meczów

Siatkówka

Rozpoczęła się walka o medale siatkarskich mistrzostw świata kobiet. Kiedy mecze mistrzostw świata siatkarek? O której godzinie? Sprawdź terminarz półfinałów MŚ 2025 w siatkówce kobiet.

MŚ siatkarek - półfinały. Plan transmisji meczów
fot. FIVB

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Wystąpiły w nich 32 drużyny narodowe, które swoje mecze rozgrywały w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.

 

Polskie siatkarki rywalizowały w grupie G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec. W 1/8 po rollercoasterze pokonały Belgijki 3:2, ale w walce o półfinał uległy Włoszkom 0:3.

 

W walce o tytuł mistrzyń świata pozostały już tylko cztery reprezentacje: Japonki, Turczynki, Brazylijki i właśnie Włoszki. 

 

Półfinały mistrzostw świata zaplanowano na sobotę 6 września. O medale siatkarki powalczą dzień później. 

MŚ siatkarek - półfinały. Plan transmisji meczów - 05.09

Japonia - Turcja, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, godz. 10:15

Włochy - Brazylia, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, godz. 14:15

 

Studio pomiędzy meczami oraz po ich zakończeniu można obejrzeć w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
