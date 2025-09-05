Najpierw Świątek, teraz Osaka! Amerykanie wniebowzięci

Amanda Anisimova nie spuszcza z tonu. Jeszcze niedawno grała w finale Wimbledonu, gdzie otrzymała bolesną lekcję tenisa od Igi Świątek, natomiast teraz drugi raz w karierze wystąpi w finale imprezy wielkoszlemowej.

W US Open Amerykanka wzięła rewanż na Świątek, z kolei w półfinale po kapitalnym, trwającym dwie godziny i 56 minut boju pokonała występującą pod skrzydłami Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osakę.

Spotkanie było niezwykle wyrównane. O losach dwóch pierwszych setów decydował tie-break. W pierwszym z nich lepsza okazała się rozstawiona z "23" Japonka, w drugim - turniejowa "8" i zarazem reprezentantka gospodarzy.

Decydująca odsłona rywalizacja miała już inny koniec. Kluczowe było w niej jedno przełamanie. Anisimova odskoczyła na 3:1 i nie oddała korzystnego rezultatu do końca pojedynku, meldując się w wielkim finale zawodów na Flushing Meadows.

Amerykanka staje tym samym drugi raz przed szansą na zdobycie wielkoszlemowego trofeum. W Nowym Jorku jej przeciwniczką będzie liderka rankingu WTA - Białorusinka Aryna Sabalenka.