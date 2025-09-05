Niepokonani na światowym poziomie! Czy Polska może odebrać im tytuł mistrzów?

Finał z 2022 w pamięci polskich siatkarzy i kibiców



Mistrzostwa świata w 2022 roku rozgrywano w Polsce i na Słowenii. Nasi siatkarze mogli liczyć na żywiołowy doping kibiców, co umiejętnie wykorzystywali. Po raz trzeci z rzędu awansowali do wielkiego finału i liczyli na trzeci tytuł. Niestety takie same plany mieli Włosi, którzy w tym turnieju byli jeszcze lepiej dysponowani.

Finałowe starcie zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Italii, która świętowała tytuł ku rozpaczy polskich kibiców. Z pewnością pozostaje to w pamięci siatkarzy, którzy na Filipinach liczą na słodki rewanż. Jeżeli zespoły te będą pokonywać kolejne przeszkody, to mogą spotkać się już w półfinale.

Historyczne mecze Polska-Włochy w ostatnich latach



Najnowsza historia obfituje w wielkie polsko-włoskie mecze siatkarskie. Ostatni z nich miał miejsce w sierpniu 2025 roku, gdy w finale Ligi Narodów biało-czerwoni rozbili rywali i bardzo pewnie wygrali 3:0, sięgając po trofeum. W 2024 roku w fazie grupowej igrzysk olimpijskich lepsi byli Włosi, jednak na koniec turnieju to nasi zawodnicy mieli więcej powodów do radości, zostając wicemistrzami.



W 2023 roku oba zespoły zmierzyły się w finale mistrzostw Europy. Wówczas Włosi byli faworytami spotkania rozgrywanego przed własną publicznością. Polacy zepsuli im święto i wygrali 3:0, sięgając po kolejny prestiżowy tytuł.

W lipcu 2022 roku Polacy wygrali 3:1 w meczu o brązowy medal Ligi Narodów. Niestety dwa miesiące później było zupełnie inaczej i katowicki Spodek nie mógł eksplodować radością na mistrzostwach świata.

Jedne z najbardziej utytułowanych zespołów w historii



Włosi i Polacy należą do grona najbardziej utytułowanych drużyn w historii. Włosi aż cztery razy zostawali mistrzami. Do tego raz przegrali w wielkim finale i wynik ten daje im drugie miejsce w historycznej klasyfikacji. Biało-czerwoni również pięciokrotnie grali w wielkim finale i mają na koncie trzy tytuły mistrzowskie, co daje im czwartą pozycję w zestawieniu.

We wrześniu na Filipinach powalczą o poprawienie tego dorobku i mają wszystko w swoich rękach. Nie jest wykluczone, że w fazie finałowej dojdzie do wielkiego polsko-włoskiego pojedynku i trudno o wskazanie jego faworyta.

Mistrzostwa Świata w Polsacie



Świetną informację dla polskich kibiców przygotowała telewizja Polsat. Mecze najbliższych mistrzostw świata transmitowane będą na jej sportowych antenach. Do tego przy okazji występów kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia realizowane będą kilkugodzinne studia, w których nie zabraknie ciekawych opinii ekspertów, analiz oraz prognoz. Dzięki temu każdy kibic jeszcze lepiej zrozumie arkana siatkówki i grę polskiej drużyny.

Polsat Sport