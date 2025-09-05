Podium było o krok! Polak czwarty w Pucharze Świata
Mateusz Polaczyk zajął czwarte miejsce w finale K1 w Augsburgu. Zawody w Niemczech to ostatnia impreza tegorocznego Pucharu Świata w slalomie kajakowym.
W Augsburgu odbywają się finałowe zawody Pucharu Świata w slalomie kajakowym. Reprezentacja Polski pojechała do Niemiec w składzie: Dominika Brzeska, Jakub Brzeziński, Hanna Danek, Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela (wszyscy K-1), Aleksandra Góra, Szymon Nowobilski, Kacper Sztuba i Michał Wiercioch (C-1), a także Klaudia Zwolińska, która popłynie zarówno w kajaku, jak i kanadyjce.
W piątkowym finale w K1 Polaczyk zajął czwarte miejsce. Osiągnął czas 96,69 sekundy. Trzeci Titouan Castryck z Francji dotarł natomiast na metę po 93,92 sekundy.
Drugi był Niemiec Noah Hegge (93,66 sekundy), a wygrał inny z Francuzów - Anatole Delassus.
Przejdź na Polsatsport.pl