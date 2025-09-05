Podium było o krok! Polak czwarty w Pucharze Świata

Jakub ŻelepieńInne

Mateusz Polaczyk zajął czwarte miejsce w finale K1 w Augsburgu. Zawody w Niemczech to ostatnia impreza tegorocznego Pucharu Świata w slalomie kajakowym.

Podium było o krok! Polak czwarty w Pucharze Świata
fot. PAP
Podium było o krok! Polak czwarty w Pucharze Świata

W Augsburgu odbywają się finałowe zawody Pucharu Świata w slalomie kajakowym. Reprezentacja Polski pojechała do Niemiec w składzie: Dominika Brzeska, Jakub Brzeziński, Hanna Danek, Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela (wszyscy K-1), Aleksandra Góra, Szymon Nowobilski, Kacper Sztuba i Michał Wiercioch (C-1), a także Klaudia Zwolińska, która popłynie zarówno w kajaku, jak i kanadyjce.


W piątkowym finale w K1 Polaczyk zajął czwarte miejsce. Osiągnął czas 96,69 sekundy. Trzeci Titouan Castryck z Francji dotarł natomiast na metę po 93,92 sekundy.


Drugi był Niemiec Noah Hegge (93,66 sekundy), a wygrał inny z Francuzów - Anatole Delassus.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKAJAKARSTWO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szpadzistki odebrały brązowe medale. "Są ciężkie i przepiękne"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 