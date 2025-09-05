Polacy błyszczą na Eurobaskecie! Co za liczby

32-letni Loyd, który od uzyskania na początku sierpnia obywatelstwa Polski, rozegrał w drużynie narodowej 10 spotkań i zdobył w nich łącznie 173 punkty. W pięciu meczach Eurobasketu ma średnią 22,0 pkt i w zestawieniu najlepszych strzelców ustępuje tylko gwiazdorom ligi NBA: Słoweńcowi Luce Doncicowi (Los Angeles Lakers), Grekowi Giannisowi Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Finowi Lauriemu Markkanenowi (Utah Jazz) i Izraelczykowi Deniemu Avdiji (Portland Trail Blazers).

Ponitka, który w trakcie Eurobasketu przekroczył granicę 2000 punktów w reprezentacji (181 spotkań, 2017 pkt), w zestawieniu najlepiej zbierających jest dziewiąty, a pod względem skuteczności rzutów za dwa punkty - 10.

W klasyfikacji przechwytów na dziewiąte miejsce awansował Michał Sokołowski (136 meczów, 1120 pkt w kadrze).

Trzej liderzy reprezentacji Polski plasują się także w czołowej dziesiątce graczy pod względem minut spędzanych na parkiecie.

Po zakończeniu fazy grupowej, piątek jest dniem przerwy w turnieju. Od soboty 16 najlepszych drużyn wystąpi w 1/8 finału w Rydze. Podopieczni trenera Igora Milicica zmierzą się w niedzielę z Bośnią i Hercegowiną (godz. 11).

Przed trzema laty na mistrzostwach Europy Biało-Czerwoni wywalczyli w Berlinie czwarte miejsce.

Liderzy klasyfikacji indywidualnych i miejsca najlepszych Polaków – po fazie grupowej (5 spotkań):

Punkty:

1. Luka Doncic (Słowenia) 32,4

2. Giannis Antetokounmpo (Grecja) 27,7

3. Lauri Markkanen (Finlandia) 25,4

...

5. Jordan Loyd (Polska) 22,0

13. Mateusz Ponitka (Polska) 17,3

Zbiórki:

1. Nikola Vucevic (Czarnogóra) 11,6

2. Tryggvi Hlinason (Islandia) 10,6

3. Giannis Antetokounmpo (Grecja) 9,7

...

9. Mateusz Ponitka (Polska) 8,0

Asysty:

1. Rokas Jokubaitis (Litwa) 8,5

2. Luka Doncic (Słowenia) 8,4

3. Alperen Sengun (Turcja) 6,8

...

25. Mateusz Ponitka (Polska) 4,2

28. Andrzej Pluta (Polska) 3,8

34. Kamil Łączyński (Polska) 3,6

Przechwyty:

1. Luka Doncic (Słowenia) 3,2

2. Travante Williams (Portugalia) 3,0

3. Lauri Markkanen (Finlandia) 2,8

...

9. Michał Sokołowski (Polska) 1,6

18. Jordan Loyd (Polska) 1,4

27. Aleksander Balcerowski (Polska) 1,2

Bloki:

1. Tryggvi Hlinason (Islandia) 2,4

2. Goga Bitadze (Gruzja) 2,0

2. Neemias Queta (Portugalia) 1,8

...

28. Aleksander Balcerowski (Polska) 0,6

Dominik Olejniczak (Polska) 0,6

Mateusz Ponitka (Polska) 0,6

Skuteczność za 2 punkty:

1. Nikola Jokic (Serbia) 75,6 proc.

2. Tryggvi Hlinason (Islandia) 75,0

3. Goga Bitadze (Gruzja) 72,4

...

10. Mateusz Ponitka (Polska) 63,3

25. Jordan Loyd (Polska) 51,3



Skuteczność za 3 punkty:

1. Melwin Pantzar (Szwecja) 62,5 proc.

Giannoulis Larentzakis (Grecja) 62,5

3. Kenan Sipahi (Turcja) 61,5

...

19. Jordan Loyd (Polska) 48,4

Skuteczność rzutów wolnych:

1. Sylvain Francisco (Francja) 93,8 proc.

2. Emmanuel Lecomte (Belgia) 93,3

3. Elvar Fridriksson (Islandia) 91,7

...

16. Jordan Loyd (Polska) 80,6

23. Mateusz Ponitka (Polska) 75,0

32. Michał Sokołowski (Polska) 66,7

46. Aleksander Balcerowski (Polska) 58,3

Straty:

1. Luka Doncic (Słowenia) 4,6

2. Kristaps Porzingis (Łotwa) 4,0

3. Kyle Allman (Czarnogóra) 3,6

Igor Drobnjak (Czarnogóra) 3,6

...

10. Mateusz Ponitka (Polska) 3,0

23. Aleksander Balcerowski (Polska) 2,4

29. Jordan Loyd (Polska) 2,2

Wskaźnik efektywności:

1. Luka Doncic (Słowenia) 35,4

2. Giannis Antetokounmpo (Grecja) 32,3

3. Alperen Sengun (Turcja) 31,4

...

11. Mateusz Ponitka (Polska) 20,8

13. Jordan Loyd (Polska) 18,8

Minuty na parkiecie:

1. Nikola Vucevic (Czarnogóra) 33,9

2. Tryggvi Hlinason (Islandia) 33,6

3. Luka Doncic (Słowenia) 33,4

...

5. Mateusz Ponitka (Polska) 32,0

6. Jordan Loyd (Polska) 31,0

8. Michał Sokołowski (Polska) 30,3

JC, PAP