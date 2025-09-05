Polki awansowały do ćwierćfinału ME

Reprezentacja Polski występuje w tym samym składzie, który zajął czwarte miejsce w czerwcowych MŚ w Ułan Bator.

Azerbejdżan odniósł komplet zwycięstw w gr. B, pokonując m.in. Francję, czyli mistrza świata z 2022 r. i wicemistrza z 2023.

Mecze miały być rozgrywane w Kopenhadze przed południem, ale ze względu na deszcz i przeciekający dach turniej rozpoczął się o godzinie 16.

W spotkaniu z Niemkami, mistrzyniami olimpijskimi, z którymi w czerwcu Polki wygrały w barażu o ćwierćfinał MŚ (20:18), punkty zdobyły - Weronika Telenga - 6 oraz Aleksandra Zięmborska, Klaudia Gertchen i Anna Pawłowska - po 2. Niemki wygrały 19:12.

W spotkaniu z Danią nie do zatrzymania dla rywalek była Anna Pawłowska, która uzyskała 10 pkt, Zięmborska zdobyła 5, w tym decydujący wolny na 5,7 s przed końcem meczu (gra się 10 minut lub do uzyskania 21 pkt), gdy podopiecznie trenerki Edyty Koryzny prowadziły 20:19. Gertchen zapisała w statystykach 4 punkty (dwa rzuty z dystansu za 2), a Telenga 2.

Polki miały przewagę, wygrywały 8:3, 14:10, 17:16, ale Dunki wspierane przez fanów doprowadziły do remisu 18:18 na minutę i 20 sekund, a potem po 19:19 na 59 sekund przed upływem 10 minut.

Polki są rozstawione w turnieju z numerem piątym na podstawie rankingu FIBA, Niemki z czwartym, a Dunki z 12., ostatnim. Azerki natomiast to 10. zespół według rankingu.

Do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup (mecze gr. C odbędą się w sobotę). W 2024 roku w Wiedniu reprezentacja Polski zajęła czwarte miejsce w ME, a dwa lata wcześniej w Grazu wywalczyła brązowy medal.

Za rok Polska będzie gospodarzem MŚ, które odbędą się w Warszawie, co zapewnia udział w imprezie bez kwalifikacji.